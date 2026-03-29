Antonio Di Natale, ex giocatore di Udinese e della Nazionale, ha dichiarato durante l’evento “Serie A Operazione Nostalgia” che la squadra italiana deve qualificarsi per il prossimo Mondiale, sottolineando che l’Italia si merita di parteciparvi. Ha aggiunto che l’allenatore attuale ha vinto un Mondiale, rafforzando la sua fiducia nella qualificazione della squadra. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di SportMediaset.

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© Calcionews24.com - Di Natale non ha dubbi: «Noi dobbiamo andare al Mondiale. Siamo l’Italia e ce lo meritiamo! Abbiamo un allenatore che ha vinto un Mondiale»

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