Inter Chivu svela | Ho chiesto ai ragazzi di non snaturarsi tirare fuori il coraggio e interpretare i momenti della partita

Nel pre gara di Como Inter, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn, condividendo alcune riflessioni sulla partita che si terrà allo stadio Sinigaglia. L’allenatore ha chiesto ai giocatori di mantenere la propria identità e di mostrare coraggio in campo, senza snaturarsi. Ha invitato la squadra a interpretare i momenti della partita con determinazione, senza fornire ulteriori dettagli sulle strategie o sulle formazioni.

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