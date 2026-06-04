Alessandro De Leo lascia Forza Italia il deputato regionale passa al gruppo misto dell' Ars

Alessandro De Leo ha lasciato il gruppo di Forza Italia all’Ars e si è unito al gruppo misto. Le sue dimissioni sono state ufficializzate e comunicati.

Ufficiali le dimissioni di Alessandro De Leo da Forza Italia e dal relativo gruppo parlamentare all'Ars. Il deputato regionale ha quindi formalizzato la propria adesione al Gruppo Misto. “Si tratta di una decisione maturata al termine di un processo di profonda riflessione politica e personale -. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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