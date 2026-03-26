Forza Italia cambia Gasparri lascia la guida del gruppo in Senato | Craxi in pole

Alle 16.30 si è svolta una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato, durante la quale sono state discusse le dimissioni di Maurizio Gasparri dalla guida del gruppo. All'ordine del giorno anche la scelta del nuovo capogruppo, con il nome di Craxi che si fa avanti come candidato principale. Non sono stati diffusi altri dettagli sulle decisioni prese durante l'incontro.

Alle 16.30 è stata convocata una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato con all'ordine del giorno le dimissioni dell'attuale capogruppo Maurizio Gasparri e l'individuazione del nuovo. Per il successore di Maurizio Gasparri alla guida del gruppo azzurro al Senato è in pole position il nome di Stefania Craxi. Forza Italia è in fibrillazione da ieri, da quando 14 senatori su 20 hanno sottoscritto la raccolta firme per spingere un rinnovamento all'interno del gruppo di palazzo Madama. Tra le firme ci sono quelle dei ministri Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo. L'ordine del giorno, firmato dal presidente Gasparri, dice tutto: "Dimissioni presidente del gruppo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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