Alessandria | 7,7 milioni per nuove sale operatorie pediatriche

Sono stati stanziati circa 7,7 milioni di euro per realizzare nuove sale operatorie pediatriche in una struttura sanitaria di Alessandria. Oltre tre milioni di euro provengono da fondi pubblici. I lavori prevedono la creazione di spazi dedicati alle operazioni dei bambini, con l’obiettivo di migliorare le procedure chirurgiche e l’assistenza. La realizzazione delle nuove sale è prevista entro un certo periodo, senza specificare le date esatte.

Come cambierà il percorso chirurgico dei bambini grazie ai nuovi spazi?. Chi ha finanziato oltre tre milioni di euro per l'opera?. Quali tecnologie specifiche ridurranno il trauma dell'anestesia nei piccoli pazienti?. Cosa prevede il secondo lotto di lavori da undici milioni?.? In Breve Investimento di 4 milioni dalla Regione Piemonte e 3,5 milioni dal lascito Elsa Baralis. Lavori previsti per circa un anno con obiettivo completamento opere entro fine 2026. Nuovo lotto da 11 milioni prevede risonanza magnetica pediatrica finanziata da Fondazione Uspidalet. Collaborazione clinica prevista tra Cesare Arrigo e Regina Margherita con SickKids Toronto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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