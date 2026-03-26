Con le nuove sale operatorie Fiorenzuola diventa il polo degli interventi di day surgery
L'ospedale di Fiorenzuola ha inaugurato un nuovo blocco operatorio, aggiungendo sale dedicate alla day surgery. Questa novità consente di ampliare l’offerta di interventi chirurgici in regime ambulatoriale. Con questa implementazione, l’Azienda Usl di Piacenza ha completato la piattaforma chirurgica aziendale, che ora comprende tre strutture ospedaliere organizzate per livelli di complessità.
Con l’avvio delle attività nel nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Fiorenzuola, l’Azienda Usl di Piacenza completa la piattaforma chirurgica aziendale, articolata su tre presidi e organizzata per livelli di complessità. Un modello che vede l’ospedale di Piacenza dedicato alle urgenze e agli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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