Durante il Trofeo di Albenga, Ardissone ha sorpreso battendo i campioni, in particolare sconfiggendo la difesa dell’Interno Uno. Durante il match, un atleta ha subito un infortunio che ha causato l’interruzione dell’incontro. La partita ha visto un debutto inaspettato che ha lasciato senza parole il pubblico presente. La vittoria di Ardissone rappresenta un risultato inatteso nel contesto della competizione.

Come ha fatto Ardissone a scardinare la difesa dell'Interno Uno?. Chi è l'atleta che ha subito un infortunio durante il match?. Perché l'intensità fisica ha annullato la qualità tecnica tra i Tagliati?. Quali errori difensivi dovranno correggere le squadre per il prossimo turno?.? In Breve Shala segna il primo gol del torneo al 9° minuto per Caffè Noir.. Ardissone raddoppia al 37° minuto contro il portiere Scalvini al campo Annibale Riva.. I Tagliati e Just Protein pareggiano 0-0 dopo un duello fisico intenso.. Prossimo incontro previsto alle ore 22:30 tra DrmHotel Moresco e Fa FummeJust Protein.. Il Trofeo Città di Albenga apre la quinta edizione all’Annibale Riva con un debutto spumeggiante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Albenga, Caffè Noir abbatte i campioni: debutto shock al Trofeo

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