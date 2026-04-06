Cremonese regina del Maggioni-Righi | Marzi regala il trofeo al debutto

La Cremonese ha conquistato la 45ª edizione del torneo Maggioni-Righi, battendo in finale la Rappresentativa Nazionale Lega Pro con il punteggio di 1-0. La squadra si è aggiudicata il trofeo alla prima partecipazione, grazie a un gol decisivo di Marzi. La partita si è svolta davanti a un pubblico di appassionati, con la Cremonese che ha mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio.

La Cremonese ha vinto la 45ª edizione del Maggioni-Righi, superando in finale la Rappresentativa Nazionale Lega Pro per 1-0. Il successo è arrivato al debutto dei lombardi nel torneo organizzato a Borgaro Torinese dal presidente Pier Giorgio Perona e dal Borgaro Nobis 1965. L’atto decisivo è arrivato negli ultimi istanti della partita disputata in via Santa Cristina. Un colpo di Marzi ha sbloccato un match privo di grandi emozioni, impedendo alla Rappresentativa Nazionale Lega Pro di conquistare il secondo titolo consecutivo. Il percorso verso il trofeo e i piazzamenti. Per arrivare in finale, la Cremonese ha dovuto superare il Bologna nella semifinale con un netto 2-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cremonese regina del Maggioni-Righi: Marzi regala il trofeo al debutto I Bersaglieri Sanniti al 2° Trofeo del Thyrus: buona prova al debutto nel campionato italiano challange 2026Tempo di lettura: 2 minutiSabato 14 marzo si è tenuta a Terni la seconda edizione del Trofeo del Thyrus, evento che ha segnato l’esordio ufficiale... Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Pavlovic regala i tre punti al Milan contro la Cremonese, rete al 90?!