I Bersaglieri Sanniti al 2° Trofeo del Thyrus | buona prova al debutto nel campionato italiano challange 2026

Sabato 14 marzo a Terni si è svolta la seconda edizione del Trofeo del Thyrus, un evento che ha visto i Bersaglieri Sanniti partecipare per la prima volta al campionato italiano challenge 2026 organizzato da Italia Touch. La squadra ha affrontato la competizione con una buona prova al debutto, segnando l'inizio della loro presenza nel torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 14 marzo si è tenuta a Terni la seconda edizione del Trofeo del Thyrus, evento che ha segnato l’esordio ufficiale dei Bersaglieri Sanniti nel campionato 2026 organizzato da Italia Touch. La squadra ha concluso la giornata al settimo posto, un piazzamento che offre indicazioni positive in vista del prosieguo della stagione. Le gare sono state ospitate dall’impianto “Virgilio Maroso” di Borgo Rivo a Terni. Il torneo è profondamente legato all’identità di Terni: il premio per i vincitori, il “Thyrus Dorato”, è infatti una riproduzione in bronzo dorato a 24 carati del monumento d’acciaio simbolo della città. Il trofeo richiama la leggenda del Thyrus, il drago che un tempo terrorizzava il territorio prima di essere sconfitto da un giovane cavaliere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - I Bersaglieri Sanniti al 2° Trofeo del Thyrus: buona prova al debutto nel campionato italiano challange 2026 Articoli correlati Terni, è l’ora del Touch Football: il Trofeo Thyrus illumina lo sport inclusivoA Terni arriva un evento sportivo che unisce velocità, tattica e passione condivisa: il Touch Football, variante del rugby, protagonista del Trofeo... Everton, caccia al terzino in Serie A: nel mirino due profili del campionato italiano per rinforzare la rosaL’Everton continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un terzino destro e, secondo quanto riportato da Di Marzio, ha rivolto lo sguardo anche... Una selezione di notizie su Bersaglieri Sanniti Temi più discussi: Touch, i Bersaglieri Sanniti al 2° Trofeo del Thyrus: buona prova al debutto nel campionato italiano challange 2026; Otto squadre a Borgo Rivo per il secondo Trofeo del Thyrus di Touch Football; A Borgo Rivo torna il Trofeo del Thyrus: otto squadre in campo per la seconda edizione. Raduno dei Bersaglieri ad Ascoli, c’è un’App per aiutare i visitatori: così i turisti avranno info su percorsi e fermate dei busASCOLI In occasione del raduno nazionale dei Bersaglieri, in programma dal 2 al 5 maggio, arriva anche un app che aiuterà i visitatori ad orientarsi durante la loro visita in città. Come spiega il ... corriereadriatico.it Ascoli, arrivano i bersaglieri, niente auto: rete di parcheggi e i bus navetta I VIDEO DELLE PROVEASCOLI - Mentre le divise dei bersaglieri iniziano a colorare vie e piazze del centro con i primi appuntamenti del raduno nazionale, la città si prepara al grande impatto con l’arrivo degli oltre ... corriereadriatico.it