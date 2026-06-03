In Albania, a Zvërnec, sulla laguna di Narta, le ruspe sono entrate in un’area protetta, causando proteste. Durante il fine settimana, le guardie private di un cantiere hanno trascinato un manifestante lungo una scogliera. La protesta riguarda un resort legato al genero di un ex presidente degli Stati Uniti. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e ha coinvolto anche riferimenti a Israele. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti.

Acque agitate in Albania. A Zvërnec, sulla laguna di Narta, le ruspe sono entrate in un’area protetta e nel fine settimana le guardie private di un cantiere hanno trascinato un manifestante lungo una scogliera. Le autorità hanno revocato la licenza a due società di sicurezza, arrestato un agente e rimosso un capo della polizia locale. Poi, il 1° e il 2 giugno 2026, a Tirana, migliaia di persone hanno sfilato al grido «L’Albania non è in vendita» contro il resort di lusso da 1,4 miliardi di euro che Jared Kushner, genero di Donald Trump, vuole costruire fra qui e l’isola di Sazan. A far montare la rabbia ha contribuito anche Ivanka Trump, che aveva parlato di Sazan come di un’isola privata scoperta dalla coppia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Albania, monta la protesta di piazza contro il resort di Kushner, genero di Trump. E c’entra anche Israele

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Albania, scontri a Tirana durante una manifestazione contro il governo di Edi Rama

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