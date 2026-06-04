Al via la riapertura del cantiere di via Cervara | occhio alle modifiche alla viabilità

Notizia in breve

È iniziata la riapertura del cantiere in via Cervara. La riattivazione comporta modifiche alla viabilità, con nuove disposizioni temporanee per il traffico. Durante i mesi estivi, saranno inoltre attivi altri cantieri in varie aree della città e zone limitrofe. Nessuna informazione è stata fornita su durata o dettagli specifici delle modifiche. La circolazione sarà soggetta a variazioni fino a ulteriori comunicazioni ufficiali.