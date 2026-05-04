Modifiche alla viabilità per i lavori nel cantiere del nuovo ponte carrabile

Sono state annunciate modifiche alla viabilità a causa dei lavori per il nuovo ponte carrabile e ciclopedonale sul torrente Calcandola, vicino alla bocciofila. Il cantiere continua con interventi che interessano le strade circostanti, creando deviazioni temporanee per i veicoli e i pedoni. La realizzazione del ponte prosegue secondo il piano stabilito, con operazioni che coinvolgono diverse fasi di costruzione.

Prosegue il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte carrabile e ciclopedonale sul torrente Calcandola, all’altezza della bocciofila. Ed è proprio per garantire l’avvio delle opere propedeutiche alla costruzione del nuovo ponte se, a partire da oggi la viabilità lungo la carreggiata adiacente al Calcandola, su viale Alfieri, subirà alcune modifiche. Le misure, valide 24 ore su 24, interesseranno il tratto compreso tra il guado di collegamento con via Paradiso e l’area prospiciente il campo sportivo in direzione monte. Modifiche che consisteranno nel senso unico di marcia direzione monti, accompagnato da un restringimento della carreggiata, per favorire la sicurezza della circolazione e dei mezzi di cantiere: chi proviene da Fosdinovo, o dalla parte alta di viale Alfieri, dovrà percorrere obbligatoriamente via dei Molini.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Modifiche alla viabilità per i lavori nel cantiere del nuovo ponte carrabile Notizie correlate Ciclabile tra Parona e Ponte Garibaldi, lavori al via: modifiche alla viabilitàPer 60 giorni, a partire da domani, è istituito nell’area di Parona il senso unico di marcia in via Preare, tra l’intersezione con lungadige... Nuova fase dei lavori a Ponte al Pino: modifiche alla viabilità e bus deviatiDa domani sera, mercoledì 18 febbraio, nuovo avanzamento dei lavori su Ponte al Pino. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Modifiche alla viabilità a Botteghe per lavori; Modifiche alla viabilità per lavori stradali in Via Ettore Fieramosca; Modifiche alla viabilità in viale Oriani dal 4 all’8 maggio; Modifiche alla viabilità per le manifestazioni Montecchio Medievale – La Faida e Minimarcia Biancorossa. Modifiche alla viabilità per i lavori nel cantiere del nuovo ponte carrabileProsegue il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte carrabile e ciclopedonale sul torrente Calcandola, all’altezza della bocciofila. lanazione.it Ripatransone, modifiche alla viabilità nel centro storico per lavori in Piazza Donna Bianca De TharolisIl Comune di Ripatransone informa la cittadinanza che, con Ordinanza n. 11 del 27 aprile 2026, sono state disposte modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta nel centro storico, in occasione ... picenotime.it Lavori alla stazione di Orte fino a fine maggio: modifiche ai treni regionali tra Roma, Firenze e Ancona, con soppressioni, deviazioni e variazioni sulla FL1 - facebook.com facebook