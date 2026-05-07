Pilotta installazione del camion gru per le opere di cantiere | le modifiche alla viabilità
Da lunedì 11 maggio inizieranno i lavori per l’installazione di un camion gru in piazzale Pigorini, all’interno del complesso della Pilotta. Le operazioni coinvolgeranno modifiche temporanee alla viabilità nella zona, che saranno in vigore durante le fasi di montaggio. La presenza del mezzo di sollevamento è prevista fino al completamento delle operazioni di installazione.
Da lunedì 11 maggio avranno inizio le operazioni di montaggio di un camion gru in piazzale Pigorini, del complesso della Pilotta. L’automezzo resterà installato fino alla prima settimana di giugno. L’intervento è necessario per consentire le attività previste nell’ambito del progetto PNRR di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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