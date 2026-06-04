Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam con le modalità di erogazione dei diversi servizi
È iniziata la seconda fase del corso in telemedicina organizzato dalla Fondazione Enpam, che introduce nuove modalità di erogazione dei servizi sanitari a distanza. Un esperto del settore ha affermato che la medicina deve ripensare se stessa per sfruttare al massimo le tecnologie digitali, piuttosto che adattarsi semplicemente ad esse. La formazione si focalizza su come integrare strumenti digitali nelle pratiche cliniche quotidiane.
Gabbrielli (esperto Telemedicina) “La medicina non deve adattarsi alla tecnologia ma deve ripensare se stessa in modo da sfruttare al meglio le tecnologie digitali”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Al via la Fase 2 del Corso in Telemedicina della Fondazione Enpam, con le modalità di erogazione
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