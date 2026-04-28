Sanità Confcooperative Lombardia in campo contro le liste d’attesa con telemedicina e farmacie dei servizi

La cooperazione nel settore sanitario si mobilita per affrontare il problema delle lunghe attese. A Bergamo, si sono presentate iniziative che prevedono l’uso della telemedicina e l’integrazione delle farmacie dei servizi. L’obiettivo è rendere più accessibili le prestazioni mediche e ridurre i tempi di attesa per i pazienti, coinvolgendo diverse realtà del territorio in un percorso di miglioramento dell’assistenza sanitaria.

Bergamo, 28 aprile 2026 – La cooperazione come una soluzione reale per ridurre le liste d’attesa, grazie al potenziamento della presa in carico dei pazienti cronici, della telemedicina e allo sviluppo della farmacia dei servizi come front office territoriale, in stretta connessione con i medici di medicina generale, favorendo un accesso più rapido e appropriato alle cure. Sono i temi cruciali di sviluppo futuro e di supporto alla sanità pubblica emersi questa mattina durante l’assemblea del Comitato Sanità di Confcooperative Lombardia, che ha visto la conferma di Patrizio Tambini (fondatore della cooperativa San Giuseppe onlus che si occupa di assistenza ai non autosufficienti) in qualità di coordinatore del Comitato per il prossimo quadriennio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sanità, Confcooperative Lombardia in campo contro le liste d’attesa con telemedicina e farmacie dei servizi Notizie correlate Cossolo (Federfarma): “Dove ci sono le farmacie dei servizi calano le liste d’attesa”(Adnkronos) – "Nelle regioni dove si ricorre correttamente alla farmacia dei servizi si ha un calo delle liste d'attesa". Sanità in crisi: 500 manifestanti a Milano contro le liste d’attesaCirca cinquecento persone provenienti dalla provincia di Varese hanno raggiunto Milano questo pomeriggio, sabato 11 aprile, per manifestare davanti a... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Nasce Casa dell’economia sociale quartier generale di CSA Coesi e Confcooperative Bergamo. Sanità, Confcooperative Lombardia in campo contro le liste d’attesa con telemedicina e farmacie dei serviziDall’assemblea del Comitato Sanità, al vertice del quale è stato riconfermato Patrizio Tambini, emerge il potenziale della cooperazione, che già svolge un ruolo chiave in regione, nel ridurre i tempi ... ilgiorno.it Sanita': in Lombardia hanno un ruolo strategico le cooperative(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Ha un ruolo strategico il settore delle cooperative nel sistema sanitario della Regione Lombardia, e' ... ilsole24ore.com