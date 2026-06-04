Il Settempeda Museum è stato inaugurato a San Severino, con una mostra che ripercorre un secolo di storia della società di calcio fondata nel 1925. L'apertura ha concluso le celebrazioni organizzate per il Centenario della squadra. La mostra presenta oggetti e documenti relativi alle diverse epoche della società. L’evento si è svolto al termine delle iniziative commemorative in città.

L’inaugurazione del " Settempeda Museum " ha chiuso ufficialmente gli eventi organizzati a San Severino per il Centenario della società biancorossa di calcio, fondata nel 1925 (stagione 1925-26). La mostra permanente - allestita nei locali sotto la tribuna centrale dello stadio comunale "Soverchia" - ripercorre la storia della società con foto, filmati, cimeli, maglie e documentazione di vario genere. In precedenza erano stati organizzati diversi eventi celebrativi per i 100 anni della Settempeda, dal Galà al Feronia al libro celebrativo, dalle partite del Centenario al nuovo logo del Club, fino all’inno della squadra. Il tutto accompagnato dallo slogan "Ricordare, celebrare, tramandare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Al via il Settempeda Museum, in mostra un secolo di storia

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