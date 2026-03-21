Fiera tesori dall’archivio in mostra | un secolo di storia industriale

Alla Fiera di Milano si tengono esposizioni che mostrano un secolo di storia industriale attraverso i tesori provenienti dagli archivi. La manifestazione presenta oggetti e documenti che raccontano l’evoluzione del settore e le sue trasformazioni nel tempo. Tra gli espositori ci sono istituzioni e aziende che condividono pezzi significativi della loro memoria storica, offrendo ai visitatori un viaggio tra passato e presente.

"Il rischio è la nostalgia - riconosce Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano - ma con una mostra che racconta oltre un secolo di storia industriale del nostro Paese attraverso manifesti, poster, foto selezionate dal nostro sterminato archivio, offriamo una sorta di spettacolo del lavoro (su cui si fonda la nostra Repubblica), così come è andato in scena. Dalla prima Campionaria, 1920 (lungo i bastioni di Porta Venezia, nelle ex baracche che avevano ospitato i profughi della Grande Guerra), fino ad oggi. Per riconfermare strenuamente l’identità del Made in Italy, fondato sull’innovazione". Tutti benvenuti perciò a "Fiera Milano motore del Made in Italy", da oggi al 15 aprile (Giornata Nazionale del Made in Italy voluta dal ministero delle Imprese). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiera, tesori dall’archivio in mostra: un secolo di storia industriale Articoli correlati Fiera Milano motore del Made in Italy, un secolo di storia in mostraUn secolo di storia del Made in Italy in Fiera Milano, una mostra-racconto che propone un inedito viaggio tutto da scoprire delineato con forza dal... Il secolo d’oro di Unoaerre. L’azienda che ha cambiato la storia industriale della cittàCento anni di storia industriale, artigiana e culturale che si intrecciano con il destino di Arezzo e del suo distretto orafo. Contenuti e approfondimenti su Fiera tesori dall'archivio in mostra un... Temi più discussi: Fiera, tesori dall’archivio in mostra: un secolo di storia industriale; Mercatini dell’usato e fiere di seconda mano nella periferia di Parigi questo weekend: dove trovare tesori dal 14 al 15 marzo 2026?; Mercatini delle pulci e mercatini dell’usato a Parigi questo fine settimana: dove trovare occasioni da sabato 21 a domenica 22 marzo 2026?. Fiere: l’Archivio storico di Fondazione Fiera Milano in mostra all’Adi Design MuseumRec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it All'Adi in mostra il Made in Italy dall'archivio di Fondazione Fiera Milano(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Dalla presentazione della Fiat Balilla negli anni Trenta, all'esordio del Moplen nel 1957, il polipropilene inventato dal chimico Giulio Natta, fino a trasformarsi in teatro ... msn.com Una grande fiera erotica esclusiva, pensata come una vera esperienza immersiva facebook Basata sull’Archivio storico di Fondazione Fiera Milano “Fiera Milano motore del Made in Italy”, un viaggio digitale che attraversa oltre cento anni di innovazione. x.com