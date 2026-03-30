Al V&A Museum di Londra è aperta una mostra dedicata a Elsa Schiaparelli, stilista che ha rivoluzionato la moda trasformandola in forma artistica. La rassegna presenta capi e materiali che ripercorrono la carriera di Schiaparelli, con riferimenti a figure come Dalí e Dua Lipa, evidenziando il suo impatto nel mondo della moda e il suo legame con la cultura e l’arte del XX secolo.

Cresciuta a Roma tra filosofia, arte e miti, Elsa Schiaparelli a Londra si sentiva a casa; amava la sua libertà di espressione, la sua letteratura e la monarchia. “Adoro gli inglesi perché sono matti, matti, matti”, diceva e proprio Londra oggi le dedica una mostra fuori dai luoghi comuni, così come sapevano essere le sue creazioni. È la prima volta per il Regno Unito che, nel 1933, l’ha accolta a braccia aperte riconoscendosi immediatamente nella sua espressività, fuori dalle regole, che non aveva paura di tradire la bellezza. Il Victoria & Albert Museum di South Kensington il 28 marzo apre al pubblico “Schiaparelli: Fashion Becomes Art”, una mostra che resterà fino al 28 novembre 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Dalí a Dua Lipa, la grande mostra su Schiaparelli: il viaggio nella storia stilista che ha trasformato la moda in arte al V&A Museum di Londra

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