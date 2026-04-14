A Bariano, l’amministrazione comunale e la società Cogeide hanno annunciato la cancellazione del progetto per un nuovo cantiere dedicato alla rete idrica nel centro del paese. Di conseguenza, via Roma rimarrà libera da blocchi e lavori in corso. La decisione è stata comunicata ufficialmente, interrompendo così i piani iniziali di intervento nel cuore della cittadina.

A Bariano, l’amministrazione comunale e la società Cogeide hanno ufficialmente annullato il progetto del grande cantiere per la rete idrica che avrebbe dovuto interessare il cuore del centro abitato. Invece di una sostituzione totale delle condotte lungo via Roma, si procederà con interventi tecnici mirati e rapidi, garantendo la continuità della viabilità e limitando drasticamente i disagi previsti per residenti e commercianti locali. Tecniche di intervento puntuale e salvaguardia della mobilità urbana. Le valutazioni tecniche svolte nelle ultime settimane hanno permesso di ridimensionare l’impatto dell’opera idrica. Non sarà necessaria la sostituzione integrale della condotta principale in via Roma; il piano è stato infatti riprogrammato per concentrarsi su componenti specifiche ormai obsolete.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bariano, stop al maxi cantiere: via Roma resta libera dai blocchi

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Clara: “C’è stato un tempo in cui sentendomi cantare, i miei compaesani di Bariano passando sotto caca mia, pensavano fosse solo una radio accesa. Non credevano che avessi queste doti, ma io ho continuato a cantare lo stesso”. - facebook.com facebook