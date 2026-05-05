Strada chiusa alle auto dopo la perdita d' acqua appello al sindaco dopo mesi di disagi

Da casertanews.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il laboratorio politico "UniAmo Lusciano" esprime forte preoccupazione per la prolungata chiusura al traffico di via Salzano che da settimane sta causando disagi a residenti, automobilisti, attività commerciali e a tutto il tessuto urbano del territorio. “La chiusura dell’arteria, intervenuta a.🔗 Leggi su Casertanews.it

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