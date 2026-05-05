Strada chiusa alle auto dopo la perdita d' acqua appello al sindaco dopo mesi di disagi
Il laboratorio politico "UniAmo Lusciano" esprime forte preoccupazione per la prolungata chiusura al traffico di via Salzano che da settimane sta causando disagi a residenti, automobilisti, attività commerciali e a tutto il tessuto urbano del territorio. “La chiusura dell’arteria, intervenuta a.🔗 Leggi su Casertanews.it
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“Non forzate il blocco sulla strada chiusa per frana”: l’appello del sindaco di San Giuliano di Puglia“Non forzare il blocco sulla strada chiusa per frana, c’è il percorso operativo, così mettete a rischio la vostra sicurezza.
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Temi più discussi: Via Verdi, i genitori chiedono la strada scolastica chiusa alle auto; Modifiche alla viabilità; Stramilano 2026: percorsi e strade chiuse. Centro di Milano off limits alle auto dalle 7, modifiche pure per i mezzi pubblici; San Ciriaco, mezzo centro chiuso alle auto. Zinni: Usate tutti le navette. Tutte le strade interessate.
Via Verdi, i genitori chiedono la strada scolastica chiusa alle autoPavia. Gessetti e colori per decorare la strada, spettacoli circensi e giocattoli in legno, ma anche un mercatino del riuso. Venerdì 8 maggio, dalle 15.30 alle 18.30, i Genitori per via Verdi Strada ... laprovinciapavese.gelocal.it
Auto finisce in una buca: strada chiusa per cedimentoSul posto sono intervenuti i carabinieri, il sindaco, la polizia locale e i tecnici della Provincia Auto finisce in una buca: strada chiusa per cedimento ... laprovinciadibiella.it
Paura a Testaccio, grosso albero crolla e travolge un'auto: strada chiusa e traffico in tilt nel rione https://canaledieci.it/2026/05/05/paura-a-testaccio-per-la-caduta-di-un-albero-ad-alto-fusto-strada-chiusa-e-traffico-in-tilt-nel-rione/#google_vignette - facebook.com facebook
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