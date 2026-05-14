Il ricordo di Gabriella Thèvenin nel 203° anniversario della nascita
Il 13 maggio si è svolta una Santa Messa nella cappella di Casa Thevenin in occasione del 203° anniversario della nascita di suor Gabriella Thévenin. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi presenti, che hanno riempito la cappella per ricordare la figura di suor Gabriella. La celebrazione ha avuto luogo nel rispetto della ricorrenza, con la cappella piena di fedeli e devoti. Non sono stati riportati altri dettagli sulla cerimonia o sulle persone presenti.
Era stracolma la cappella di Casa Thevenin per la Santa Messa in memoria di suor Gabriella Thévenin, celebrata il 13 maggio nel 203° anniversario della sua nascita. La partecipazione è stata straordinaria: autorità religiose, civili e militari, insieme a ospiti, operatori, consiglieri, ex ospiti. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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