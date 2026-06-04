Dal 5 al 7 giugno, il Tiber Golf Club di Roma ospiterà il 22° Open d’Italia di Pitch & Putt. La competizione rappresenta uno degli eventi più rilevanti nel calendario nazionale della disciplina. La manifestazione si svolgerà nel circolo romano, attirando giocatori e appassionati da tutto il paese. L’evento si svolgerà su tre giorni, con gare e momenti di incontro tra i partecipanti.

ROMA – Dal 5 al 7 giugno il Tiber Golf Club di Roma ospiterà il 22° Open d’Italia di Pitch & Putt, uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale della disciplina. Per tre giorni il percorso Par 3 affacciato sul Tevere accoglierà circa 80 atleti provenienti da sei nazioni — Italia, Portogallo, Spagna, Tunisia, Moldavia e San Marino — confermando il crescente respiro internazionale della manifestazione. Dopo la prova campo inaugurale, i concorrenti si sfideranno su tre giri di gara per un totale di 54 buche con formula scratch, che premia il punteggio reale senza correttivi di handicap. Una competizione che valorizza precisione tecnica, concentrazione e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Lopinionista.it - Al Tiber Golf Club di Roma il 22° Open d’Italia di Pitch & Putt

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Lost Face by Jack London | A Tale of Survival & Cunning

Notizie e thread social correlati

Open Championship, il golf club di Trump in Scozia resta a seccoIl golf club di proprietà di un ex presidente degli Stati Uniti in Scozia non avrà più il privilegio di ospitare l’Open Championship, il torneo di...

Ancona, via al 26°Open d’Italia Golf ProAbiliIl 30 e 31 maggio si svolge al Conero Golf Club di Sirolo il 26° Open d’Italia Golf ProAbili, un torneo internazionale del circuito EDGA.

Temi più discussi: Il Tiber Golf Club ospita il 22° Open d'Italia di Pitch & Putt; Open d’Italia di Pitch and Putt al Tiber Golf Club di Roma; Il Tiber Golf Club di Roma ospita il 22° Open d'Italia di Pitch & Putt - Quotidiano La Voce; CIU Unionquadri al Quirinale con il suo Presidente Gabriella Ancora.

GOLF: IL TIBER GOLF CLUB DI ROMA OSPITA IL 22° OPEN D’ITALIA DI PITCH & PUTTDal 5 al 7 giugno il Tiber Golf Club di Roma ospiterà il 22° Open d’Italia di Pitch & Putt, importante appuntamenti del calendario nazionale. lagone.it

Open d’Italia di Pitch and Putt al Tiber Golf Club di RomaAl Tiber Golf Club di Roma arriva l'Open d'Italia di Pitch and Putt: dal 5 al 7 giugno 80 campioni internazionali sul Tevere. stylo24.it