Open Championship il golf club di Trump in Scozia resta a secco

Il golf club di proprietà di un ex presidente degli Stati Uniti in Scozia non avrà più il privilegio di ospitare l’Open Championship, il torneo di golf più antico e rinomato al mondo. Nonostante le richieste rivolte alle autorità britanniche, la decisione di escludere il club dalle future edizioni è stata confermata. La questione riguarda il mancato utilizzo del campo per le prossime competizioni ufficiali.

AGI - Nonostante il pressing sul governo britannico, il Turnberry Golf Club scozzese di proprietà di Donald Trump non ospiterà nessuna delle prossime edizioni dell' Open Championship, il torneo di golf più antico del mondo e uno dei più prestigiosi. Per la 156ma edizione in programma nel 2028 la scelta è caduta sul Royal Lytham & St Annes Golf, dopo che quest'anno si disputa al Royal Birkdale e il prossimo, nel 2027, tornerà nella "casa del golf" al St Andrews. La storia dell’Open Championship. Fondato nel 1860, The Open originariamente si teneva ogni anno al Prestwick Golf Club in Scozia. Successivamente, si è svolto alternativamente su diversi campi da golf sulla costa del Regno Unito.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Open Championship, il golf club di Trump in Scozia resta a secco Notizie correlate Leggi anche: Golf: Sungjae Im resta in testa al Valspar Championship, ma si avvicinano tutti gli inseguitori Fa tappa a Miglianico il Golf&Wine Championship 2026, il campionato di golf itinerante dedicato alle aziende vinicoleArriva in Abruzzo il Golf&Wine Championship 2026, il circuito nazionale che si svolgerà in oltre venti gare nelle principali regioni vinicole... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al Turkish Airlines Open 2026 parteciperanno il vincitore dell’Open Championship Francesco Molinari e il vincitore della Rolex Series Paul Waring; PGA Championship 2026: le date, il format, dove vederlo e il montepremi; Senior PGA: a Stewart Cink il major per over 50; Golf, PGA Tour di turno in Louisiana per lo Zurich Classic of New Orleans. Trump Turnberry Won’t Host Open Championship Until at Least 2029The Open Championship returning to the Trump Turnberry golf club in Scotland is still not off the table, the major’s top executive said Monday, but the earliest it would happen is 2029. The R&A, which ... sports.yahoo.com Royal Lytham & St Annes to host 2028 Open ChampionshipThe Open Championship will return to Royal Lytham & St Annes in 2028, with the famed Fylde links hosting golf's oldest ?major from July 30 to August 6 for the ?first time since 2012, organisers said ... reuters.com Quanto sono belle queste selezioni per il World Hoopers Open Championship WHOC - facebook.com facebook