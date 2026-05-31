Ancona via al 26°Open d’Italia Golf ProAbili

Notizia in breve

Il 30 e 31 maggio si svolge al Conero Golf Club di Sirolo il 26° Open d’Italia Golf ProAbili, un torneo internazionale del circuito EDGA. La competizione vede protagonisti atleti paralimpici e si svolge nel rispetto delle regole del golf, con la partecipazione di giocatori provenienti da diversi paesi. L’evento è supportato dalla Regione Marche.