Ancona via al 26°Open d’Italia Golf ProAbili
Il 30 e 31 maggio si svolge al Conero Golf Club di Sirolo il 26° Open d’Italia Golf ProAbili, un torneo internazionale del circuito EDGA. La competizione vede protagonisti atleti paralimpici e si svolge nel rispetto delle regole del golf, con la partecipazione di giocatori provenienti da diversi paesi. L’evento è supportato dalla Regione Marche.
Il golf paralimpico torna protagonista al Conero Golf Club di Sirolo (AN), dove dal 30 al 31 maggio si disputerà l’Open d’Italia ProAbili supported by Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA). L’evento, giunto alla 26esima edizione, si giocherà per la terza volta consecutiva nella Regione Marche. Il torneo è stato presentato oggi, venerdì 29 maggio, nella conferenza stampa presso Palazzo Raffaello ad Ancona. Sono intervenuti il governatore locale Francesco Acquaroli; Cristiano Cerchiai, Presidente della Federazione Italiana Golf; Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia; Giuliano Contucci; Executive Adriatica – BPER Banca Private Cesare Ponti e Gianmaria Restelli, Responsabile External Communication and Corporate Image di Unipol. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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