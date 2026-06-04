Al Policlinico nasce un centro di chirurgia epato-bilio-pancreatica

Al Policlinico è stato istituito un nuovo centro di chirurgia epato-bilio-pancreatica, frutto di un accordo tra l’azienda ospedaliera universitaria, un istituto specializzato in trapianti e terapie avanzate, e le università di Pittsburgh e locale. La struttura si concentrerà sulle procedure chirurgiche relative a fegato, vie biliari e pancreas. La collaborazione coinvolge anche scambi di competenze e formazione tra le istituzioni partecipanti.

Il Policlinico avrà un nuovo centro specializzato in chirurgia epato-bilio-pancreatica. Lo prevede un accordo firmato tra l'azienda universitaria ospedaliera, l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione (Ismett) di Palermo e le università di Pittsburgh e dell'ateneo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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