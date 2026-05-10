È stato annunciato la nascita di un centro nazionale dedicato alla chirurgia delle ernie presso un ospedale della zona. Il centro utilizzerà una nuova tecnica chiamata Tailored Surgery, che mira a migliorare le modalità di trattamento. Al centro lavoreranno specialisti provenienti da diverse parti del paese, pronti a formare i nuovi chirurghi nazionali. La struttura si concentrerà sulla ricerca e sull’aggiornamento professionale nel settore.

? Punti chiave Come cambierà la cura delle ernie grazie alla Tailored Surgery?. Chi sono gli esperti che guideranno i nuovi chirurghi nazionali?. Perché l'ospedale di Cento è diventato un punto di riferimento europeo?. Quali tecniche innovative verranno applicate ai pazienti del Distretto Ovest?.? In Breve Metodologia Tailored Surgery combina tecniche open e laparoscopiche per trattamenti personalizzati.. Direttrice Nicoletta Natalini sottolinea l'eccellenza del personale chirurgico e anestesiologico locale.. L'ospedale Santissima Annunziata diventerà polo di scambio per specialisti da tutta Italia.. Il riconoscimento segue l'intervento del chirurgo Soliani presso l'evento europeo a Strasburgo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ospedale di Cento: nasce il centro nazionale per la chirurgia delle ernie

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