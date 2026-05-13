Al Policlinico di Foggia il debutto di ' Mako 4' | primi interventi di chirurgia robotica per anca e ginocchio
Al Policlinico di Foggia sono stati eseguiti i primi interventi di chirurgia robotica per anca e ginocchio con l’utilizzo di 'Mako 4'. Si tratta di un nuovo sistema tecnologico adottato dall’ospedale per migliorare le procedure di intervento chirurgico. Questi interventi rappresentano un passo avanti nel percorso di innovazione tecnologica e di sviluppo di tecniche chirurgiche ad alta specializzazione.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Foggia compie un ulteriore e significativo passo nel percorso di innovazione tecnologica e di sviluppo della chirurgia ad alta specializzazione. Eseguiti il 5 maggio scorso, presso il comparto operatorio della Struttura di Ortopedia Universitaria.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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