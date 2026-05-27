Comunicato Stampa | VIMM inaugurata la mostra La terra è blu come un' arancia Iniziati alla ricerca

Da iltempo.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stata inaugurata la mostra intitolata “La terra è blu come un'arancia. Iniziati alla ricerca” presso una struttura espositiva. L’evento presenta opere e installazioni legate a temi di esplorazione e sperimentazione. La mostra rimarrà aperta al pubblico per un periodo determinato e si concentra sulla rappresentazione visiva di concetti innovativi. La comunicazione ufficiale è curata dall'organizzazione responsabile dell'evento.

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