Visita guidata al Museo della natura e dell' uomo dell' università di Padova

Agli appassionati di (ed agli interessati a) geologia, mineralogia, palentologia e zoologia ARKA propone la visita guidata al grande Museo della Natura e dell’Uomo dall’Università di Padova e al piano terra dell’adiacente Palazzo Cavalli, che si svolgerà Domenica 12 Aprile 2026 alle ore 10:30.Inaugurato nel 2023, il museo è composto da diverse sezioni, dedicate a Geologia, Mineralogia, Paleontologia, Zoologia ed Antropologia. La visita guidata si svolgerà osservando le molteplici collezioni formate da reperti di grande valore scientifico e ascoltando le spiegazioni della Guida Naturalistica. Inoltre si ammireranno le sale affrescate del cinquecentesco Palazzo Cavalli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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