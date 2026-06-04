Al Misano Circuit rombano i motori dell’International GT Open

Al Misano World Circuit si svolge per la prima volta l’International GT Open, dopo il weekend record del Misano Grand Prix Truck. La gara internazionale di auto sportive si terrà nel fine settimana, portando sul circuito numerosi piloti e vetture provenienti da diversi paesi. L’evento si inserisce nel calendario delle competizioni automobilistiche di livello internazionale e si svolgerà su più giornate, con prove libere, qualifiche e le gare ufficiali.

Archiviato il weekend da record del Misano Grand Prix Truck, Misano World Circuit si prepara ad accogliere un altro fine settimana di grande spettacolo internazionale con l’arrivo, per la prima volta nella sua storia, dell’International GT Open. La serie fondata nel 2006, protagonista sui più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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