Al mare, grazie a Banda Albereta, si ripete per il secondo anno consecutivo una iniziativa di solidarietà. I volontari hanno organizzato un evento per portare persone con difficoltà a trascorrere una giornata al mare. L’attività si è svolta con il supporto di associazioni e cittadini, che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata. Nessuna persona è stata lasciata senza assistenza o senza la possibilità di vivere un momento di libertà.

Una ‘favola’ che si ripete per il secondo anno di fila. A renderla possibile i volontari di Banda Albereta che grazie al ‘ Progetto mare ’ avviato nel 2025 e a un accordo con il bagno Lido di Torre del Lago, permetteranno a dieci famiglie con figli con la disabilità, di passare una settimana in vacanza. Da metà giugno a metà settembre, come ci spiega Barbara Benassai, membro del direttivo di Banda Albereta guidato da Simone Micochero, sarà una vera e propria vacanza inclusiva. Pensata per chi non ha la possibilità di andare al mare. Anche quest’anno, oltre a una ‘tenda’ sulla spiaggia e un appartamento per sette giorni, le famiglie avranno a disposizione una carrozzina idonea al trasporto delle persone sulla spiaggia, ma che può essere utilizzata anche per entrare in acqua e che è dotata di tutti gli accessori di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al mare grazie a Banda Albereta

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