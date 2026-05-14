Inseguimento sulla via del Mare bloccata una banda di ' latinos' dopo colpo al supermercato

Da romatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inseguimento si è svolto sulla via del Mare, dove una pattuglia di motociclisti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale ha fermato un veicolo dopo che era stato segnalato un tentativo di furto in un supermercato. L’auto coinvolta ha percorso la strada a velocità elevata, effettuando sorpassi azzardati e manovre rischiose. La polizia ha deciso di intervenire per bloccare il veicolo e fermare i soggetti a bordo.

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L'allarme è scattato lungo la via del Mare, dove una pattuglia di motociclisti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale ha notato un’auto procedere a velocità sostenuta tra sorpassi e manovre pericolose. Quello che sembrava un normale controllo stradale si è trasformato in pochi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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