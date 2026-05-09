Al Via del Mare arriva la Vecchia Signora | il Lecce sogna l' impresa Banda e Cheddira a caccia di gol pesanti

Al Via del Mare si prepara una sfida tra il Lecce e la Juventus, con i padroni di casa determinati a centrare un risultato importante. A tre partite dalla conclusione del campionato di serie A, il Lecce ha ancora possibilità di migliorare la propria posizione in classifica, nonostante il vantaggio di quattro punti sulla Cremonese, ultima in classifica. Banda e Cheddira sono i giocatori più attesi per tentare di ottenere un risultato positivo contro la squadra torinese.

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Non si può vivere di rendita. A tre giornate dalla fine del campionato di serie A, pur godendo di quattro punti di vantaggio sulla Cremonese, relegata al terz’ultimo posto in classifica, il Lecce è chiamato a compiere l'ultimo sforzo, quello decisivo, al fine di assicurarsi il quinto campionato di fila nell’Olimpo del calcio. Un traguardo mai raggiunto dal club salentino in più di cento anni di storia, a conferma dello straordinario percorso fatto fino a questo momento dal gruppo presieduto da Saverio Sticchi Damiani. C’è un’altra pagina di storia da scrivere e i ragazzi di Eusebio Di Francesco sono pronti a dare fondo alle residue energie rimaste, sia fisiche che mentali, pur di regalare al popolo giallorosso un'altra grande gioia.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Al Via del Mare arriva la Vecchia Signora: il Lecce sogna l'impresa. Banda e Cheddira a caccia di gol pesanti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Sì, Lecce! Cheddira e Banda stendono il Pisa (che è in B), DiFra a +4 sulla Cremonese. La cronacaIl Lecce non avrà buttato giù la torre di Pisa, ma ha buttato giù un muro fatto di insicurezze, fatica, ansia. Lecce, Di Francesco ritrova Banda per l’Inter: Stulic insidia CheddiraIl Lecce di Eusebio Di Francesco accelera la marcia verso l’anticipo del Via del Mare contro la capolista Inter, ma il quadro dell’infermeria resta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LECCE - Missione possibile: dopo il pari dello Stadium, il Via del Mare sogna un altro sgambetto alla Signora; Lecce-Juventus, al via la vendita dei biglietti: prezzi da 35 a 200 euro; Il Comune di Lecce riqualifica i campi antistanti lo stadio Via del Mare; Venerdì 1° maggio al via la stagione balneare 2026: conclusione il 30 settembre. Castellabate, tamponamento sulla Via del Mare: ferito 84enneIncidente stradale nella mattinata lungo la Via del Mare, nel tratto che attraversa l’ingresso sud di Santa Maria di Castellabate. Due le auto coinvolte in un tamponamento: un ... ilmattino.it Lavori al Via del Mare, iniziate le trivellazioni: tribuna scoperta a marzoIl cantiere dello stadio Via del Mare non è più solo una promessa, ma una realtà inarrestabile che giorno dopo giorno prende forma soprattutto grazie all'impegno delle ditte che hanno lavorato anche ... quotidianodipuglia.it Al Via del Mare c'è solo un risultato che conta: vincere. A 270' al termine della #SerieA, per #Lecce e #Juventus i tre punti sono fondamentali per continuare a inseguire rispettivamente gli obiettivi salvezza e 4°posto. Chi farà importanti passi avanti x.com Lo sviluppo dei trasporti e delle comunicazioni in Italia. La rete ferroviaria dal 1844 e i suoi passeggeri dal 1924, la rete autostradale dal 1938 cone le modalità di trasporto del commercio e la corrispondenza inviata VS gli abbonamenti internet fissi/mobili : r/ita reddit