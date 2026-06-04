al donizetti opera concerti operette e i beatles per capodanno

Al Teatro Donizetti si è conclusa la stagione 2026-2027 con una serie di eventi che spaziano tra opera, concerti, operette e spettacoli dedicati ai Beatles per il Capodanno. Oltre agli appuntamenti di prosa e altri percorsi teatrali, sono stati inseriti anche spettacoli di Opera&Concerti, Opera Family e operette. La programmazione ha offerto una vasta scelta di generi e iniziative per il pubblico.

A TEATRO. Completata la Stagione dei Teatri 2026-2027 della Fondazione Teatro Donizetti: agli appuntamenti di Prosa e Altri Percorsi si aggiungono Opera&Concerti, Opera Family, Operette e lo spettacolo di Capodanno dedicato ai Beatles. Undici nuove proposte tra Teatro Donizetti e Teatro Sociale, con lirica, concerti, titoli per famiglie e grandi classici dell’operetta. Si completa il cartellone della Stagione dei Teatri 2026-2027 della Fondazione Teatro Donizetti. Dopo la presentazione dei 14 titoli di Prosa e Altri Percorsi, arrivano ora gli appuntamenti di Opera&Concerti, Opera Family, Stagione di Operette e l’evento di fine anno, per un totale di 11 nuove proposte che coinvolgeranno il Teatro Donizetti e il Teatro Sociale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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