Un gruppo di fan si è radunato nelle strade intorno allo stadio Dall’Ara di Bologna, accampandosi in attesa del concerto dei Metallica previsto per oggi. La folla è molto numerosa e visibilmente eccitata, con persone che si sono organizzate per passare la notte sul posto. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di ordine pubblico. La presenza di supporter provenienti da diverse zone ha contribuito a un afflusso consistente nel quartiere.

Bologna, 3 giugno 2026 – Sono accampati vicino allo stadio Dall’Ara di Bologna, nelle strade limitrofe e non stanno più nella pelle di vedere sul palco i propri idoli. Sale la febbre per il concerto di stasera. Sono in centinaia, arrivati da ogni parte d’Italia (e non solo) per assistere all’unica data italiana del ‘ M72 World Tour’ dei Metallica. FANS DEI METALLICA DAVANTI ALLO STADIO L’attesa dei fan tra gadget e visite alla città. I fan della band californiana hanno preso d’assalto da qualche giorno la zona intorno allo stadio e hanno assalito i negozi che vendono i gadget dei Metallica, come il pop-up Shop M72 store al Dumbo, che ha messo a disposizione dei fan più accaniti un'edizione speciale in vinile splatter di 72 Seasons, oltre a un poster serigrafato, una t-shirt dell'evento e uno skateboard completamente esclusivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilrestodelcarlino.it - Metallica, fan scatenati fuori dallo stadio Dall’Ara di Bologna: sale la febbre per il concerto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

La scaletta del concerto dei Metallica allo stadio Dall’Ara di Bologna, l’ordine delle canzoniStasera, mercoledì 3 giugno 2026, i Metallica si esibiscono allo stadio Dall'Ara di Bologna con il tour M72.

Leggi anche: Metallica, il concerto oggi a Bologna. Palco monumentale e alta tecnologia: al Dall’Ara è tempo di leggende

Metallica, fan scatenati fuori dallo stadio Dall’Ara di Bologna: sale la febbre per il concertoSono accampati in zona stadio e sono arrivati da ogni parte d’Italia e non solo per assistere all’unica data italiana della mitica band americana che promette uno spettacolo superlativo ... ilrestodelcarlino.it

Metallica, le notti dei fan: prima al Locomotiv, poi il Dall’Ara. A DumBo tre giorni di gadgetMercoledì ci sarà l’unica data italiana della band ma già oggi previsto l’appuntamento con il raduno ufficiale degli appassionati ... bologna.repubblica.it