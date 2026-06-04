Al Chiasso Perduto la mostra di Monair Hyman

Notizia in breve

Al Chiasso Perduto è in corso una mostra dell’artista inglese Monair Hyman. La sua opera consiste in perforazioni su riproduzioni di dipinti del Rinascimento, interrompendo le immagini considerate simboli di grandezza e genio artistico. Le opere mostrano come le perforazioni alterino le immagini originali, creando un dialogo tra passato e presente. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile fino a una data non specificata.