Al Chiasso Perduto la mostra di Monair Hyman
Al Chiasso Perduto è in corso una mostra dell’artista inglese Monair Hyman. La sua opera consiste in perforazioni su riproduzioni di dipinti del Rinascimento, interrompendo le immagini considerate simboli di grandezza e genio artistico. Le opere mostrano come le perforazioni alterino le immagini originali, creando un dialogo tra passato e presente. La mostra è aperta al pubblico e rimarrà visitabile fino a una data non specificata.
Il progetto dell’artista inglese Monair Hyman da una parte nasce da un gesto di sottrazione: perforazioni fatte su riproduzioni di dipinti monumentali del Rinascimento, dove lei rimuove e interrompe immagini che la storia dell’arte ha elevato a simboli di grandezza, di genio monumentale e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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