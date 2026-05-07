Catalografia al Chiasso Perduto

Una nuova esposizione al Chiasso Perduto presenta il lavoro di Mariangeles Blanco, artista argentina che utilizza oggetti domestici e ricordi di momenti di convivialità per creare un archivio della memoria. La sua ricerca si concentra su un sistema sensibile che si distacca dai metodi di archiviazione tradizionali, offrendo una prospettiva diversa sulla conservazione delle esperienze personali. L’installazione invita i visitatori a riflettere sui modi in cui i ricordi vengono raccolti e rappresentati attraverso materiali quotidiani.

La ricerca di Mariangeles Blanco, artista argentina multidisciplinare, si propone come un archivio della memoria, non nel senso tradizionale, ma come un sistema sensibile costruito a partire da oggetti provenienti dall’ambito domestico e da momenti di convivialità. Si tratta di ornamenti che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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