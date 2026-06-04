Al Bano sta attraversando un periodo difficile a causa di tensioni familiari con la figlia Cristel Carrisi, alimentate anche dalle dichiarazioni dell’ex moglie Romina Power. Recentemente, è stato riferito un gesto del consuocero, anche se i dettagli non sono stati specificati. La famiglia è ancora scossa dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, avvenuta oltre trent’anni fa, evento che ha segnato profondamente la storia familiare.

Per Al Bano non è un periodo semplice. Le recenti tensioni familiari, riaccese dalle dichiarazioni dell’ex moglie Romina Power, hanno riportato al centro dell’attenzione una ferita che da oltre trent’anni segna profondamente la storia della famiglia: la scomparsa di Ylenia Carrisi. Le diverse posizioni assunte nel tempo dai due ex coniugi sulla vicenda hanno alimentato un nuovo scontro mediatico. Un botta e risposta che ha inevitabilmente coinvolto anche le figlie Cristel e Romina Junior, entrambe intervenute pubblicamente dopo le ultime polemiche. In questo clima delicato, il cantante di Cellino San Marco sembra però aver trovato una parentesi di serenità lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano, tensioni con la figlia Cristel Carrisi. Arriva il gesto del consuocero

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Tensioni nella Famiglia Carrisi Al Bano e Romina Power Riaffrontano il Dolore per Ylenia

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