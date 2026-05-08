Cristel Carrisi torna a cantare, scegliendo un momento inaspettato per il suo ritorno musicale. La sua decisione coincide con un periodo di tensioni pubbliche all’interno della famiglia, caratterizzato da dichiarazioni e silenzi che hanno riacceso vecchie ferite. La notizia ha suscitato reazioni di vario tipo sui social e tra gli addetti ai lavori, aggiungendo ulteriore attenzione sulla vicenda.

Il ritorno alla musica arriva nel momento più inatteso. Cristel Carrisi ha scelto di rimettersi in gioco proprio mentre la sua famiglia è di nuovo al centro di tensioni pubbliche, tra dichiarazioni e silenzi che hanno riacceso vecchie ferite. Le recenti interviste televisive di Al Bano e Romina Power hanno riportato sotto i riflettori il dramma della scomparsa di Ylenia Carrisi, avvenuta nel 1994. Un dolore mai sopito, che ha contribuito a creare nuove distanze. Si è delineata una divisione netta, che ha spaccato di fatto il clan: da un lato Romina con i suoi Yari, Cristel e Romina Jr, dall’altro Al Bano con Loredana Lecciso, Jasmine e Bido. Un equilibrio fragile, segnato da dichiarazioni pubbliche e, soprattutto, da lunghi silenzi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano e Romina, la figlia Cristel Carrisi torna a fare musica e spunta un commento velenoso

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