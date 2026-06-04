Aka Team Karate di Arezzo doppio titolo toscano a Empoli con sei pass per i nazionali

Notizia in breve

L'AKA Team Karate di Arezzo ha vinto due titoli toscani ai campionati regionali Juniores a Empoli, disputati al Palaramini. Sei atleti della squadra hanno ottenuto il pass per le qualificazioni nazionali. La competizione si è svolta con diverse categorie di gara, e i titoli sono stati assegnati in diverse specialità. La squadra ha ottenuto risultati di rilievo durante l'evento.