Aka Team Karate di Arezzo doppio titolo toscano a Empoli con sei pass per i nazionali
L'AKA Team Karate di Arezzo ha vinto due titoli toscani ai campionati regionali Juniores a Empoli, disputati al Palaramini. Sei atleti della squadra hanno ottenuto il pass per le qualificazioni nazionali. La competizione si è svolta con diverse categorie di gara, e i titoli sono stati assegnati in diverse specialità. La squadra ha ottenuto risultati di rilievo durante l'evento.
L'AKA Team Karate di Arezzo ha conquistato due titoli toscani ai campionati regionali Juniores disputati al Palaramini di Empoli. Le protagoniste d'oro sono state Maria Caneschi e Bianca Maria Farini, che si sono laureate campionesse regionali nelle rispettive categorie di peso. La società. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Un doppio titolo toscano per l’AKA Team Karate di Arezzo
AKA Team Karate domina a Empoli: primo posto e 27 medaglie al Gran Premio GiovanissimiL’AKA Team Karate di Arezzo ha ottenuto un risultato importante al Gran Premio Giovanissimi di Empoli, manifestazione regionale dedicata alle...
Si parla di: MMA | il Team Tarantini domina a Jesolo con 5 medaglie nazionali.
Un doppio titolo toscano per l’AKA Team Karate di ArezzoMaria Caneschi e Bianca Maria Farini hanno vissuto le emozioni di laurearsi campionesse regionali Juniores ... msn.com
L’Aka Team Karate trionfa al Gran Premio GiovanissimiArezzo, 23 aprile 2026 – L’AKA Team Karate di Arezzo ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli. La manifestazione regionale riservata alle categorie pre-agonistiche ha visto la società ... lanazione.it