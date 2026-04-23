L’AKA Team Karate di Arezzo ha ottenuto un risultato importante al Gran Premio Giovanissimi di Empoli, manifestazione regionale dedicata alle categorie pre-agonistiche. La squadra ha conquistato il primo posto e portato a casa un totale di 27 medaglie, confermando la propria presenza e competitività in questa competizione. La gara si è svolta nel centro di Empoli, attirando numerosi partecipanti e pubblico.

Grande successo per l’AKA Team Karate di Arezzo che ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli, manifestazione regionale dedicata alle categorie pre-agonistiche. La società aretina si è presentata con ventinove giovani atleti, tra i cinque e gli undici anni, conquistando un bottino di dodici ori, quattro argenti e undici bronzi. Le ventisette medaglie complessive hanno permesso al team di salire sul gradino più alto della classifica generale, primeggiando tra venti società partecipanti. I giovani karateka, guidati dai maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, si sono distinti in tutte le specialità: percorso motorio, gioco tecnico del palloncino, combattimento libero controllato e, per la prima volta, anche nel kata.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - AKA Team Karate domina a Empoli: primo posto e 27 medaglie al Gran Premio Giovanissimi

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