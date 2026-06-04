Aiutano un motociclista dopo l' incidente e questo gli salta addosso

Due agenti della volante si sono fermati per soccorrere un motociclista coinvolto in un incidente in viale Druso, lo scorso 1° giugno. Mentre prestavano assistenza, il motociclista ha improvvisamente saltato addosso a uno di loro, causando una scena di panico. Nessuno dei presenti si aspettava che, dopo aver aiutato, sarebbero stati loro a subire un'aggressione. La situazione è rimasta sotto controllo, ma l’episodio ha portato a interventi di sicurezza immediati.

Si erano fermati per prestare soccorso e, certamente, non avrebbero pensato che, alla fine della vicenda, quelli che avrebbero dovuto aver bisogno dei soccorsi sarebbero stati proprio loro, gli agenti della volante protagonisti di momenti concitati vissuti lo scorso 1° giugno in viale Druso a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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LUTTO NEL MOTOCICLISMO, TRAGEDIA DURANTE LE QUALIFICHE: MORTO SUL COLPO IL PILOTA ITALIANO

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