Marco Giallini operato al femore dopo l'incidente | Un cane gli è saltato addosso

Marco Giallini è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa del femore dopo un incidente in cui un cane gli è saltato addosso. Gli amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino sono andati a trovarlo in ospedale e hanno confermato che l’attore sta bene. L’evento si è verificato di recente e Giallini si trova attualmente sotto cure mediche.

Marco Giallini operato alla "testa del femore" sta bene: lo fanno sapere gli amici Mirko Frezza e Tullio Sorrentino che sono andati a trovarlo in ospedale. "Un cane gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere", hanno spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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