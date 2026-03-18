Marco Giallini è stato coinvolto in un incidente ad Aosta quando un cane gli è saltato addosso, facendolo cadere e causando la rottura della testa del femore. La caduta ha interrotto le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone. L’episodio è avvenuto durante un momento di svago, senza altri coinvolgimenti o complicazioni. Attualmente, le condizioni di Giallini non sono state rese pubbliche.

Dietro la caduta che ha mandato in tilt la produzione della settima stagione di Rocco Schiavone non c’è un banale calo di attenzione, ma l’eccesso di entusiasmo di un amico a quattro zampe. Se la notizia dell’ infortunio di Marco Giallini aveva già fatto il giro del web nella giornata di ieri, è nelle ultime ore che i contorni dell’incidente hanno assunto una dinamica tanto chiara quanto sfortunata. In un primo momento, la ricostruzione dei fatti riportata dal Corriere della Sera parlava di un classico, banalissimo inciampo. Secondo la testata, intorno alle 8:15 del mattino, l’attore era appena uscito dall’Hotel Duca d’Aosta, dove alloggiava, per andare a prendere un caffè con un amico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Un cane gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere, si è rotto la testa del femore”: come sta Marco Giallini dopo l’incidente ad Aosta

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Contenuti utili per approfondire Marco Giallini

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