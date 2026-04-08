Aidem MUSICA A SCUOLA | come utilizzarla per l’apprendimento e l’inclusione di alunni BES Corso pratico online accreditato MIM
È stato avviato un corso online di 15 ore, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dedicato agli insegnanti di tutte le età scolastiche. Il percorso formativo si concentra sull’uso della musica come strumento per migliorare l’apprendimento e favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il corso mira a fornire strumenti pratici per coinvolgere gli studenti con bisogni educativi specifici in diversi contesti scolastici.
Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare tutti i docenti (dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria) nel processo di apprendimento e coinvolgimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso l’utilizzo della musica come strumento d’intervento didattico. Integrare la musica nella didattica scolastica significa offrire agli studenti un’esperienza multisensoriale, che stimola diversi processi di apprendimento. . L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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