Omaggio a Ennio Morricone | al Miles Davis notte di grande musica tra cinema poesia e jazz

Al Miles Davis jazz club si è svolta una serata dedicata a Ennio Morricone, con un trio di musicisti che ha eseguito un concerto che ha unito brani tratti dal cinema, dalla poesia e dal jazz. L’evento ha coinvolto un pubblico appassionato, che ha ascoltato le interpretazioni dal vivo di composizioni del compositore italiano. La serata ha celebrato la figura di Morricone attraverso le sue musiche più note, proposte in un contesto di grande atmosfera musicale.

Un trio d’eccezione per una notte di grande musica, tra cinema, poesia e jazz al Miles Davis jazz club. Una serata intensa e suggestiva dedicata al genio senza tempo di Ennio Morricone, compositore che ha segnato la storia del cinema e della musica. Le sue colonne sonore più iconiche rivivranno.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La grande musica del Maestro. Omaggio a Ennio MorriconeUna tromba che ha scritto la storia del cinema italiano, assieme a una talentuosa orchestra, per rendere omaggio alle colonne sonore di uno dei più... Omaggio a Chet Baker: al Miles Davis jazz club concerto tra ballad indimenticabili e atmosfere notturneUna serata dedicata all’eleganza e al lirismo senza tempo di Chet Baker, uno dei musicisti più poetici e influenti della storia del jazz. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Omaggio a Ennio Morricone; Con la Fenice 'Omaggio a Ennio Morricone' in piazza San Marco il 5 luglio; Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Politeama; The Music of Ennio Morricone, concerto tributo a Parma il 26 aprile. Omaggio a Ennio Morricone: la musica e i capolavori, rassegna cinematografica a ingresso gratuitoDal 19 aprile al 24 maggio 2026, tutte le domeniche alle ore 10.30, il Palazzo del Cinema Anteo (piazza XXV Aprile 8) ospita la rassegna cinematografica a ingresso gratuito Omaggio a Ennio Morricone: ... mentelocale.it La Fenice rende omaggio a Ennio Morricone: concerto in Piazza san MarcoIl 5 luglio 2026, il Teatro La Fenice celebra Ennio Morricone con un concerto straordinario in Piazza San Marco. lavocedivenezia.it LA MUSICA DELLE LEGGENDE A PARMA Ennio Morricone • Ludovico Einaudi Performed by Lords of the Sound Ben 50 i musicisti sul palco, orchestra, coro, solisti, avvolti da giochi di luce e scenografie spettacolari che trasformano ogni nota in un'em - facebook.com facebook