A Agrigento, cresce l'interesse per il tennis e il padel, con numerosi club che aprono nuove strutture e accademie di lusso. Le strutture storiche sono affiancate da nuovi circoli più moderni e costosi, rivolti a un pubblico più abbiente. I circoli tradizionali mantengono un'offerta più accessibile, mentre le nuove realtà puntano su servizi esclusivi. La domanda di sport con racchetta si amplia, coinvolgendo diversi strati sociali.

Come sta cambiando il tessuto sociale dell'Agrigentino grazie al tennis?. Quali differenze separano i circoli storici dalle nuove accademie di lusso?. Quanto incide l'effetto Sinner sul numero di nuovi tesserati provinciali?. Come influenzeranno le strutture d'élite la formazione dei talenti locali?.? In Breve Effetto Sinner spinge tesserati e lezioni individuali nei circoli agrigentini.. Circolo Tennis via Alcide De Gasperi riqualificato nel capoluogo.. Nuove accademie di lusso offrono tornei con montepremi di migliaia di euro.. Sistema sportivo diviso tra club storici economici e centri d'élite provinciali.. Il tennis trasforma lo sport nell’Agrigentino: tra l’effetto Sinner e il boom del padel. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, il boom delle racchette: tennis e padel tra club e lusso

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