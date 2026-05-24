Padel | altra vittoria per il Tennis club Sondrio in serie D femminile
Le squadre femminili del Padel Club Sondrio hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva in trasferta in serie D. La squadra è guidata da una ex tennista professionista, con un ranking WTA di 347 e un miglior risultato nel padel al numero 2.
Seconda vittoria consecutiva in trasferta per le ragazze del Padel Club Sondrio, capitanate da Sara Marcionni ex tennista professionista che ha raggiunto la classifica Wta di 347 al mondo e best ranking padel 2.1 a livello italiano, nel campionato di serie D femminile.In trasfertaAd aprire la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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