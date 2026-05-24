Padel | altra vittoria per il Tennis club Sondrio in serie D femminile

Da sondriotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le squadre femminili del Padel Club Sondrio hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva in trasferta in serie D. La squadra è guidata da una ex tennista professionista, con un ranking WTA di 347 e un miglior risultato nel padel al numero 2.

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Seconda vittoria consecutiva in trasferta per le ragazze del Padel Club Sondrio, capitanate da Sara Marcionni ex tennista professionista che ha raggiunto la classifica Wta di 347 al mondo e best ranking padel 2.1 a livello italiano, nel campionato di serie D femminile.In trasfertaAd aprire la. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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