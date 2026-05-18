Padel | esordio vincente per il Tennis club Sondrio in serie D femminile

Da sondriotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra femminile di padel del Tennis Club Sondrio ha ottenuto una vittoria nel suo primo incontro del campionato di Serie D, disputato sabato 16 maggio. La partita si è svolta presso la struttura del club, con la squadra che ha affrontato le avversarie in un match disputato in modo equilibrato. La vittoria permette alla formazione di iniziare il campionato con un risultato positivo e di consolidare la propria posizione nel torneo.

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Esordio con vittoria per la squadra femminile di padel del Tennis Club Sondrio, impegnata sabato 16 maggio, nella prima giornata del campionato di Serie D.La formazione sondriese, guidata dalla capitana Sara Marcionni, ha iniziato nel migliore dei modi il proprio cammino, conquistando il successo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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