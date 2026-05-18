Padel | esordio vincente per il Tennis club Sondrio in serie D femminile

La squadra femminile di padel del Tennis Club Sondrio ha ottenuto una vittoria nel suo primo incontro del campionato di Serie D, disputato sabato 16 maggio. La partita si è svolta presso la struttura del club, con la squadra che ha affrontato le avversarie in un match disputato in modo equilibrato. La vittoria permette alla formazione di iniziare il campionato con un risultato positivo e di consolidare la propria posizione nel torneo.

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