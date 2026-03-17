agricoltura bio riconoscimento per il distretto territorio fiorentino

Il distretto biologico del Territorio fiorentino è stato ufficialmente presentato. È il 13° distretto biologico della Toscana e si trova nel cuore della regione. La superficie agricola coltivata con metodi biologici rappresenta il 42% di quella totale. Vengono coinvolti 76 comuni e oltre 5.200 aziende agricole. La regione si conferma così tra le più avanzate nel settore dell’agricoltura biologica.

Firenze, 17 marzo 2026 - Presentato ufficialmente il distretto biologico del Territorio fiorentino, il 13o della Toscana, che si conferma una delle regioni leader del settore con il 42% della superficie agricola utilizzata coltivata con metodi bio, 76 comuni interessati e 5214 aziende coinvolte. Adesso l'accordo sarà trasmesso al ministero dell'Agricoltura per ottenere il riconoscimento formale. Distretto composto da 95 aziende agricole e oltre 1.000 ettari nei comuni di Firenze, Signa, Lastra a Signa e Scandicci (dove avrà sede), progetto sostenuto dalla Fondazione Cr Firenze e il coordinamento della rete Semi rurali, ente nazionale del terzo settore composto da 40 associazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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